B.B. Erzurumspor ikinci hazırlık maçında güldü

B. Erzurumspor, Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor ile Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan B.B. Erzurumspor, 3. dakikada yeni transferi Emrah Başsan’ın golüyle skoru 1-0 getirdi. İlk yarı boyunca etkili futbolunu sahaya yansıtan B.B. Erzurumspor 28. dakikada Emrah’ın ceza sahası dışından attığı güzel golle durumu 2-0 getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya ilk on birden sadece Tolga Ünlü ile çıkan B.B. Erzurumspor ikinci yarının hemen başında yakaladığı net pozisyonlarla Kardemir Karabükspor’a zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın son dakikalarında karşılıklı ataklar olmasına rağmen maç bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla birlikte B.B. Erzurumspor Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynadığı ikinci maçı galibiyetle tamamladı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanan mücadeleyi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, B.B. Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ve mavi -beyazlı takımın yönetim kurulu üyeleri takip etti.