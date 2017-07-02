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02 Temmuz 2017 10:17

B.B. Erzurumspor ilk antrenmanına çıktı

TFF 1.

B.B. Erzurumspor ilk antrenmanına çıktı

02 Temmuz 2017 10:17

Lig’e çıkan B.B. Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanına çıkan takım yeni teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.


Lig’e yükselen B.B. Erzurumspor, yeni teknik direktörü Osman Özköylü nezaretinde ilk antrenmanına çıktı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde çalışmalarına başlayan takım, düz koşu çalışması ile başlayan mavi-beyazlılar açma germe çalışmalarının ardından pas kontrol çalışması yaparak antrenmanını tamamladı. Tempolu geçen antrenmana yeni transferler de katılırken, çalışmaları çok sayıda taraftar da izledi.




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