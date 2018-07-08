Barlak, Trabzonspor’un golcüsü Hugo Rodallega’nun gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk yaylasında sürdüren Süper Lig’in yeni ekiplerinden B.B. Erzurumspor’da transfer çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini açıklayan Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Transfer komitemiz, listemizdeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. İddialı bir takım kuruyoruz, kadromuza yeni isimler katılacak. Ancak bu süreçte özellikle sosyal medyada asılsız haberlerin yer aldığını görüyoruz. Ve masa başında üretilen bu haberler ardından ulusal medyada gündem oluyor. Taraftarımızın bu haberlere itibar etmemelerini istiyoruz" dedi.

Bu tür haberlerin kulübe maddi ve manevi zararlar verdiğine değinen Metin Barlak, sürekli gündeme getirilen, ’Trabzonspor’un golcüsü Rodallega Erzurumspor’a imza attı’ şeklindeki haberlerin de masa başında üretildiğinin altını çizdi, bu oyuncunun gündemlerinde olmadığını açıkladı.