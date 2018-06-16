B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Doğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Doğan, mesajında şunları kaydetti; “Bayramlar, birlik ve beraberliğin daha da yoğunlaştığı, paylaşma ve hoşgörünün en güzel yaşandığı günlerdir. Bütün İslam Alemi olarak beklediğimiz Ramazan Bayramı, sevgi, kardeşlik ve barışın yoğun olarak yaşandığı, paylaşma ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği kutsal günlerdir.

Bu özel günlerde, sevdiklerimizle vakit geçirmek, büyüklerimizi, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret etmek, ebediyete intikal eden yakınlarımızı yad etmek, aramızdaki kırgınlıkları gidermek, kardeşlik duygularını pekiştirmek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin sosyal barışını sağlamak ve daha müreffeh yarınlara ulaşmamız için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Ramazan Bayramı’nın Ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemine huzur, barış, refah getirmesini diliyor, değerli Erzurumlu hemşehrilerimin, spor camiasının, taraftarlarımızın ramazan bayramını tebrik ediyor, Bu duygularla, Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Vatan topraklarında, istikrarı korumak için yurt dışında ve yurt içinde fedakarca görev yapan bütün kahraman asker ve polislerimizin Mübarek Ramazan Bayramı’nın İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederek sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.”