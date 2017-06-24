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24 Haziran 2017 13:53

B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Yılmaz’dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan ayının insanları birbirlerine daha çok yakınlaştırdığını, dargınlıkların, kırgınlıkların giderilerek kardeşlik, sevgi ve barış duygularını artırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Yılmaz’dan Ramazan Bayramı mesajı

24 Haziran 2017 13:53


Başkan Yılmaz, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Ramazan Ayı’nın hepimizde güçlendirdiği manevi anlayış sayesinde, yoksul ve muhtaç durumda olanların yanında olmanın, iftar sofralarını paylaşmanın, dünyada yaşanan yoksulluğa el uzatmanın, sevinçleri olduğu kadar acıları da paylaşmanın önemini daha güçlü duygularla yaşadık. Bir Ramazan Bayramını daha birlikte kutlayacak olmanın engin sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle, yönetim kurulum adına, sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, Ramazan Bayramı’nın yurdumuza ve insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diler, tüm taraftarlarımızın, Erzurumlu hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”




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