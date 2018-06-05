BB. Erzurumspor Kulübünden açıklama

Yapılan açıklamada bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

“Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, göreve geldikten sonra, sistemli bir politika uygulayarak takımımızı İkinci Lig, PTT 1. Lig ve arkasından ciddi başarılar elde ederek Süper Lig’e çıkarttık. Bütün bunları başta kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, değerli kulüp yöneticilerimiz ve fedakâr taraftarlarımızın birlikteliği ile elde ettik.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yönetim kurulumuzun gündeminde, olağanüstü kongre gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bu asılsız haberlerin kulübümüzü yıpratmaya çalışan bazı kesimler tarafından bilinçli olarak gerçekleştirildiği aşikârdır. Başarılı bir yönetim ve Süper Lig’e çıkmış bir takımımız var. Genel kurula gitmemizi gerektirecek bir durum yoktur.

Transfer komitemiz, teknik direktör Mehmet Altıparmak hocamızın gözetiminde takımımızın iç ve dış transferleri konusunda hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir.

Kulübümüz Süper Lig’de uygulanacak olan kombine bilet fiyatlarını ve yeni locaların yapılmasıyla oluşacak loca fiyatlarını en kısa zamanda kamuoyuna açıklayacaktır. İstanbul ve Erzurum’da store mağazalarının sayısını artırarak, hem taraftarlarımıza kaliteli ürün satacak hem de kulübümüze gelir elde edeceğiz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’umuzun başarısı için gece-gündüz çalışıyoruz. İnşallah, takımımız yeni sezonda da güzel başarılara imza atacak. Yönetim ve teknik heyetimizle bir araya gelerek alınan kararların doğrultusunda ilerleyeceğiz.

Erzurum halkı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, ahlaklı ve vakurdur. Kamuoyunu, son günlerde ciddiyetten uzak, sporun ruhuna aykırı bu tür yaklaşımlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’umuzun menfaatleri her şeyin üzerinde gelmektedir.

Taraftarlarımıza, kamuoyuna saygı ile duyurulur”.