BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında, BB Erzurumspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik adamı açıklamada bulundu. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu" derken, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal da, “Biz bugün taktik, disiplinle kazandık” diye konuştu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hiç beklemedik bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, “Öncelikle çok üzüntülüyüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Maçın başında rakibimiz 10 kişi kalması çok büyük avantajdı. Rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk, buna göre çalışma yaptık. Biz golü atamadık. Tek kale oynadık. 3 puan arzumuz vardı. 90 dakikada kontratakla golü yedik, mağlup olduk. Pozisyon da yakaladık. Çok iyi kapanan bir Ankaragücü vardı. Bir türlü golü bulamadık. Ön tarafta oynayan oyuncularım bugün çok kötü oynadı. Çok istedik, galibiyeti bulamadık. Elimizdeki oyuncular bunlar. Bunlarla en iyi nasıl performans alabiliriz ona bakacağız. Bu ligde kaliteli, girdiği pozisyonu gole çevirecek oyuncumuz yok. Nobre'yi her zaman arıyorum. Nobre çok farklı bir futbolcuydu. Galatasaray ile oynayacağız. Ligin en formda takımıyla oynayacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürdüreceğiz. Galatasaray maçında çıkıp sahada aslanlar gibi oynayacağız. Galatasaray maçına odaklanacağız. Biz bu takımı yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, “Rakibimizin çok fazla gol atamadığını biliyorduk. Kanatlardan gol arayacaklarını biliyorduk. Erken kırmızı kart gördük. Kenardan oynamalarına karşı önlem almaya çalıştık. Dünya Kupası'nda zaman zaman 5'li sistemle başarılı olan takımları gördük. Bugün de ikinci yarı bir baskı yedik. Bunu bilerek yaptık, merkezde uzun adamlarla savuşturup 5-3-1 gibi oynadık, planlarımız tuttu. Taktik, disiplinle kazandık. 85 dakika 10 kişi mücadele ettik. Oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdiler. Son dakika gelen golle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 10 puanımız oldu. Hala eksiklerimiz var. Tam değiliz. 4 tane oyuncumuz sakattı. Bu oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla daha iyi olacağız. 6 maç, 10 puan. İyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.