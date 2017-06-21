BB. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, oldu

B. Erzurumspor Sportif Direktörlüğüne getirildi.

PTT 1. Ligin yeni ekibi B. B. Erzurumspor’da uzun yıllar forma giyen ve mavi-beyazlı takımın kaptanlığını yapan B.Erzurumspor’a Sportif Direktör olarak göreve getirildi. B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Sportif Direktörü Zafer Demir ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

B.B.Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ile görüştükten sonra, Erzurumspor Tesislerine geçen Erzurumspor’un ‘efsane kaptanı’ B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz ile Kulübün Sportif Direktörü görevine getirilerek iki yıllık sözleşme imzaladı. Zafer Demir’in Erzurumlu olması ve futbol tecrübesindeki başarısını Erzurumspor mesaisi için harcayacağını ifade eden Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, "Erzurumspor’umuza uzun yıllar hizmet veren kaptanımız değerli kardeşimiz, hemşerimiz Zafer Demir’i tam yetki ile kulübümüzün sportif direktörlük görevine getirdik. Özveriyle, heyecanla Erzurumspor’un başarısına güç katacak Zafer Demir’e evine hoş geldin diyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden B.B. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, "Şuanda tekrar kulübe dönmek benim için bir onur ve gurur. İlk kez kulüpte sportif direktörlük görevine layık gören başta Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanımız Dilaver Yılmaz ile değerli Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Memleketimde büyük Erzurumspor taraftarlarıma, kendi takımın başarısı için hizmeti bir borç ve vefa görüyorum. Erzurum’a, Erzurumspor camiasına hayırlı, uğurlu olsun" dedi.