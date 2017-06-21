Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 02:05

BB. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, oldu

Zafer Demir, B.

BB. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, oldu

21 Haziran 2017 02:05

B. Erzurumspor Sportif Direktörlüğüne getirildi.


PTT 1. Ligin yeni ekibi B. B. Erzurumspor’da uzun yıllar forma giyen ve mavi-beyazlı takımın kaptanlığını yapan B.Erzurumspor’a Sportif Direktör olarak göreve getirildi. B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Sportif Direktörü Zafer Demir ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


B.B.Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ile görüştükten sonra, Erzurumspor Tesislerine geçen Erzurumspor’un ‘efsane kaptanı’ B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz ile Kulübün Sportif Direktörü görevine getirilerek iki yıllık sözleşme imzaladı. Zafer Demir’in Erzurumlu olması ve futbol tecrübesindeki başarısını Erzurumspor mesaisi için harcayacağını ifade eden Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, "Erzurumspor’umuza uzun yıllar hizmet veren kaptanımız değerli kardeşimiz, hemşerimiz Zafer Demir’i tam yetki ile kulübümüzün sportif direktörlük görevine getirdik. Özveriyle, heyecanla Erzurumspor’un başarısına güç katacak Zafer Demir’e evine hoş geldin diyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.


Yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden B.B. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, "Şuanda tekrar kulübe dönmek benim için bir onur ve gurur. İlk kez kulüpte sportif direktörlük görevine layık gören başta Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanımız Dilaver Yılmaz ile değerli Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Memleketimde büyük Erzurumspor taraftarlarıma, kendi takımın başarısı için hizmeti bir borç ve vefa görüyorum. Erzurum’a, Erzurumspor camiasına hayırlı, uğurlu olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:23
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!