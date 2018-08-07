B.B. Erzurumspor Store açıldı

Erzurumspor Store MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde futbolcuların ve çok sayıda taraftarın katılımıyla coşkuyla açıldı.

Erzurumsporlu futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar futbolcularla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, As Başkan Ünsal Kıraç, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sezon başladıktan sonra zamanla daha iyi bir takım haline geleceklerini ifade ederek“ İnanıyorum ki taraftarımız bize destek verecek bizler destek vereceğiz ve buradan gerek deplasman maçlarını gerek iç saha maçlarını keyifle izleyeceğiz. Şimdiden yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum tabi bizlere düşen takımımızın uyum sağlama süreci yeni bir lig yeni bir heyecandır onun için dikkatli olacağız ama sabırlıda olacağız zamanla daha iyi bir takım olacağız. Bu mağazanın hayırlı olmasını diliyorum umarım şehrimizin ilgisi fazla olur” şeklinde konuştu.

“Keyifli mücadelelerimiz olacak”

Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ise, “Konyaspor deplasmanıyla maçlarımız başlıyor ben taraftarlarımızdan şehrimizden önemle rica ediyorum bizleri yalnız bırakmasınlar iyi günde kötü günde hep beraber yanımızda olsunlar. Biz inşallah onları mahcup etmeyeceğiz inşallah onlara layık bir takım oluşturduk inşallah beraber keyifli mücadelelerimiz olacak. Bu store’nin de takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Burası zor bir deplasman”

Erzurumspor’un başarılı savunma oyuncusu Lokma Gör ligde iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek“ Bir aydır çok iyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık artık lig başlıyor önümüzde Konyaspor maçıyla Allah’ın izniyle başlıyoruz umarım iyi bir başlangıç yapıp güzel bir sonuçla döneriz. Artık maç maç bakıp Erzurumspor’u layık olduğu yere getireceğiz. Erzurumspor taraftarının 20 yıllık hasreti sona erdi artık Süper Lig’de taraftarlarımız bizlere içerde itici güç olacaklar. Burasının zor bir deplasman olduğunu herkese taraftarımızla birlikte göstereceğiz” diye konuştu.

“Heyecanımızı en iyi şekilde sahaya yansıtacağız”

Erzurumspor’un şampiyonluğunda büyük emeği olan kaleci Hakan Canbazoğlu ise, “Erzurumspor Store açılışı hepimize hayırlı olsun inşallah taraftarlarımız Erzurum halkı buradan lisanlı ürünler alarak takıma destek olurlar. Önümüzde yeni bir lig yeni bir heyecan inşallah bu heyecanımızı en iyi şekilde sahaya yansıtarak iyi bir sonuçla Süper Lig’e başlarız” dedi.