Lig’de B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında Samsun spor karşında 1-1’lik skora üzüldüğünü ifade etti.

Teknik Direktör Özköylü, yaptığı açıklamada, “Hâkim olduğumuz maçı berabere bitirdiğimiz için üzgünüm. Hatta üzgün olmamın yanında 1-1’lik skorun ardından Samsun Spor’un atakları vardı, böyle mükemmel oynadığımız maçı kaybetme noktasına gelebilirdik. Ama yine de bizim için büyük şanssızlık oldu. Gökhan Karadeniz’in kasık adalesinde ciddi sakatlığı vardı kararsızlık içindeydik, oynamak istediğini söyledi, mücadelede golünü attı fakat maalesef orta sahadan kaybettiğimiz topla penaltı kararı verildi. İşin açıkçası penaltı bana inandırıcı gelmedi, ikinci yarıda bizim de penaltımız verilmedi. Bizim gelişim sürecimiz devam ediyor. Oyuncularımın 60 dakika oynadığı futbol mükemmeldi. Oyuncularımı kutluyorum. Yapacak bir şey yok. Hazırlık maçı oynamamış bir takımız. Tabii ki bazı hatalar yapacağız, çözerek gidereceğiz, iyi bir takımız ilerleten haftalar da daha da iyi olacağız” dedi.