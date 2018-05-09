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09 Mayıs 2018 10:25

B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı

Spor Toto 1.

B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı

09 Mayıs 2018 10:25

Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cuma günü play-off yarı finalinin ilk maçını 11 Mayıs Cuma günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk edeceği Ümraniye spor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Altıparmak, “Taraftarlarımızın desteği çok önemli” dedi.


Kazım Karabekir Staydumu’nda bugün düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma, taktiksel ağırlıklı çift kale maç yaparak hazırlanan mavi-beyazlı oyuncuların idmanı 2,5 saat sürdü.


Play-off’larda karşılaşacakları rakiplerin de kazanma mücadelesi vereceklerine değinen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak en iyi futbol oynayan takımız. Rakip gözetmiyoruz. Şu gelsin bu gelsin diye bir düşüncemiz de yok. Hayırlısı neyse o olsun. Bütün maçları kazanıp, Süper Lige çıkmak istiyoruz. Bu başarıda büyük pay sahibi olan taraftarlarımızı Cuma günü oynayacağımız Ümraniyespor maçında taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.




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