Erzurumspor yönetimi taraftarlar ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Dadaşlar Grubu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Dadaşlar Grubu Başkanı Zafer Lömenler, Basın Sözcüsü Tevhid Ergin, mavi-beyaz sevdalı taraftarlarla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Fuarı’nda verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şampiyonluk yolunda birlik, beraberlik içinde takımlarının her zaman yanında olan Dadaşlar Grubuna Teşekkür eden Erzurumspor Kukübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, “Taraftarsız takım olmaz. Tribündeki tezahüratları takımımıza güç veriyor, taraftarlarımız son dakikaya kadar moral kazandırıyor. Bizim taraftarlarımızın coşkusu gerçekten inanılmaz. Bunu son olarak Bursa’da 120 dakikaya kadar birlikte yaşadığımız şampiyonluk coşkusunda yaşadık. Emeği geçen mavi-beyazlı fedekar taraftarlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Dadaşlar Grubu Başkanı Zafer Lömenler, “Davetimize icabet eden Sayın Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’e, Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu’na, Kulüp Başkanımız Mevlüt Doğan’a değerli Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyelerine, Büyük camianın büyük Erzurumspor taraftarlarına teşekkür ederiz. Her zaman olduğu Süper Lig’de yine takımızı coşkulu bir şekilde tezahürat etmeye, destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.