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30 Haziran 2017 11:57

BB Erzurumspor’a hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile şube müdürleri BB Erzurumspor’u ziyaret ederek, Kulüp Başkanlığına seçilen Dilaver Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

BB Erzurumspor’a hayırlı olsun ziyareti

30 Haziran 2017 11:57


Yapılan olağanüstü genel kurulda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Dilaver Yılmaz’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü nezaket ziyaretinde bulundu.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri Murteza Cengiz, Bülent Tilkidöğen, Güngör Şenses ve Yaşar Elen, BB Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz ile yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.


Mavi-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Kubilay Tuğoğlu, Sportif Direktör Zafer Demir, GHSİM Özel Kalem Müdürü Zafer Ala ile Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum olarak şehrin tek profesyonel futbol kulübü olan Büyükşehir Belediyespor için seferber olduklarını belirterek, “PTT 1. Ligine çıkan takımımızla övünüyoruz. Şehrimizin futbol takımı iki sezonda iki şampiyonluğa imza atarak bizleri gururlandırdı. İnanıyoruz ki, Süper Ligden daha zor bur lig olan PTT 1. Ligde de futbol takımımız şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek. Şu anda kamuoyundan takip ettiğimiz kadarı ile kulüp yönetimimiz transferde harıl harıl çalışıyor. Kurumumuza ait Kazım Karabekir Stadı, Türkiye’nin en iyi stadyumlarından birisi, biz kulübümüz için stadı her zaman hazır tutuyoruz. Şu anda da yoğun bir tempoda sahamızı yeni sezona hazırlıyoruz. İnanıyorum ki, iki sezonda elde edilen şampiyonluklarda saha zemininin alttan ısıtma sistemi sayesinde kışında yeşil kalmasının katkısı oldu. İnşallah, yeni sezonda da Büyükşehir Belediyemiz ve BB Erzurumspor’umuzla el ele vererek çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz” dedi.


BB Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün kulübü ziyaretinden büyük bir memnunluk duyduklarını ifade ederek, “Bu nezaket ziyareti bizleri mutlu etti. İnşallah, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün kulübümüze olan katkılarını ve desteklerini görmeye devam edeceğiz. İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil’e, şube müdürlerine ve ilçe müdürleri ile GHSİM çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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