B.B. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi

Erzurumspor'da başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine göreve Mehmet Özdilek getirildi.

Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, yaptığı açıklamada Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını ifade ederek, "Dün akşam itibari ile Mehmet Özdilek Erzurum'a geldi. Bugün itibari ile noter işlemleri devam ediyor. Mehmet Özdilek'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Galatasaray maçında takımın başında olamayacak” dedi.