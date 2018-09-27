İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

B.B. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi

B.

Erzurumspor'da başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine göreve Mehmet Özdilek getirildi.


Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, yaptığı açıklamada Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını ifade ederek, "Dün akşam itibari ile Mehmet Özdilek Erzurum'a geldi. Bugün itibari ile noter işlemleri devam ediyor. Mehmet Özdilek'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Galatasaray maçında takımın başında olamayacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.