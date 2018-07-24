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24 Temmuz 2018 11:38

B.B. Erzurumspor’da Nobre ve Burhan Eşer ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in yeni takımlarından B.

B.B. Erzurumspor’da Nobre ve Burhan Eşer ile yollar ayrıldı

24 Temmuz 2018 11:38

B. Erzurumspor’da Burhan Eşer ve Mert Nobre ile yollar ayrıldı.


B.B. Erzurumsporlu futbolcular, geçtiğimiz günlerde ödenmeyen şampiyonluk primi nedeniyle idmana 1.5 saat gecikmeli çıkarak bir protestoda bulunmuştu. BB Erzurumspor yönetim kurulu da şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, ’disiplinsiz davranışlarda bulunan’ Mert Nobre ve Burhan Eşer’i süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.


Kulüpten yapılan son açıklamada ise Mert Nobre ve Burhan Eşer’le yollarını ayrıldığı duyuruldu. B.B. Erzurumspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:


"Takım kaptanlarımız Mert Nobre ve Burhan Eşer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."




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