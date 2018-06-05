BB Erzurumspor’da transfer çalışmaları

Önümüzdeki sezon süper ligde mücadele etmeye hazırlanan mavi beyazlılarda 6 futbolcu ile yollar ayrılırken, mevcut kadroda yer alan Kaleci Hakan Cambazoğlu, Acka, Lokman, Hakan, Scuk, Metin, Taylan, Nobre ve Erhan Çelenk ile devam kararı aldı.

Kadroda tutulmasına karar verilen oyuncular ile görüşmeler tamamlanırken, Teknik Direktör mehmet Altıparmak’ın Brezilya’da futbolcu izlediği ve iki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, transfer çalışmalarının büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirterek, süper lig bünyesindeki bir çok kulüpte temas halinde oldukları futbolcular olduğunu anlaşmaların kesinleşmesinin ardından hepsini bir bir ilan edeceklerini söyledi.