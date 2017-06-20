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20 Haziran 2017 09:49

BB Erzurumspor’da yeni görev dağılımı yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, yönetim kurulu üyelerine Erzurumspor tesislerinde verdiği iftar yemeğinin ardından yeni yönetimin görev dağılımını yaptı.

BB Erzurumspor’da yeni görev dağılımı yapıldı

20 Haziran 2017 09:49


Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi;


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı: Dilaver Yılmaz


Büyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkanı: Ünsal Kıraç


Başkan Yardımcısı-Genel Sekreter: Zafer Aynalı


Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri: Mehmet Tan Özyapar


Başkan Yardımcısı: İbrahim Bulut


Başkan Yardımcısı Mali İşler Sorumlusu: Yavuz Kocaman


STK’lar Sorumlusu: Ömer Düzgün


Futbol Şube Sorumlusu: Kubilay Tugoğlu


Reklam ve Sponsor İşleri: Abdurrahman Şakiroğlu


Basın Sözcüsü ve Medya Sorumlusu: Metin Barlak


Altyapı Sorumlusu: Taner Tugay


İl Güvenlik, Seyahat ve Konaklama Sorumlusu: Kadir Ovat


Reklam ve Sponsor, E Bilet Stadyum Sorumlusu: Muharrem Toprak


Güvenlik ve Sağlık İşleri Sorumlusu: Ozan Kuduban


STK’lar Sorumlusu Reklam ve Sponsor: Ömer Madırlı


Genel Kaptan, Transfer Komitesi, Taraftar Sorumlusu: Tuncay Güney


İdari İşler ve Tesisiler Sorumlusu: Sabri Gökhan Genç


Sosyal Faaliyetler ve Etkinlikler: Murat Avcı


Finansman ve Mali Kaynak Geliştirme Sorumlusu: Yavuz Güner


Tesisleşme Proje Geliştirme: Hayrettin Aydın, Ethem Tanrıver, Murat Aslan.




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