BB Erzurumspor’da yeni görev dağılımı yapıldı

Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi;
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı: Dilaver Yılmaz
Büyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkanı: Ünsal Kıraç
Başkan Yardımcısı-Genel Sekreter: Zafer Aynalı
Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri: Mehmet Tan Özyapar
Başkan Yardımcısı: İbrahim Bulut
Başkan Yardımcısı Mali İşler Sorumlusu: Yavuz Kocaman
STK’lar Sorumlusu: Ömer Düzgün
Futbol Şube Sorumlusu: Kubilay Tugoğlu
Reklam ve Sponsor İşleri: Abdurrahman Şakiroğlu
Basın Sözcüsü ve Medya Sorumlusu: Metin Barlak
Altyapı Sorumlusu: Taner Tugay
İl Güvenlik, Seyahat ve Konaklama Sorumlusu: Kadir Ovat
Reklam ve Sponsor, E Bilet Stadyum Sorumlusu: Muharrem Toprak
Güvenlik ve Sağlık İşleri Sorumlusu: Ozan Kuduban
STK’lar Sorumlusu Reklam ve Sponsor: Ömer Madırlı
Genel Kaptan, Transfer Komitesi, Taraftar Sorumlusu: Tuncay Güney
İdari İşler ve Tesisiler Sorumlusu: Sabri Gökhan Genç
Sosyal Faaliyetler ve Etkinlikler: Murat Avcı
Finansman ve Mali Kaynak Geliştirme Sorumlusu: Yavuz Güner
Tesisleşme Proje Geliştirme: Hayrettin Aydın, Ethem Tanrıver, Murat Aslan.