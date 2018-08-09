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09 Ağustos 2018 16:59

B.B. Erzurumspor’dan çifte transfer

Mavi-beyazlı kulüp, İsviçre’nin Grasshoppers takımından Ridge Munsy ve geride kalan sezon İtalya’nın Frosinone takımında oynayan orta saha oyuncusu Moussa Kone ile sözleşme imzaladı.

B.B. Erzurumspor’dan çifte transfer

09 Ağustos 2018 16:59


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demokratik Kongo Cumhuriyetli forvet Ridge Munsy ve Fildişi Sahilli orta saha Moussa Kone ile resmi sözleşme imzaladı.


Mavi-beyazlı kulüp, Ridge Munsy’i bir yıllık kiralarken orta saha oyuncusu Moussa Kone ile de 2 yıllık anlaştı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Mevlüt Doğan, transferlerine çok güvendiklerini belirterek, "Çok iyi, aslan gibi iki transfer yaptığımızı biliyoruz. İkisine de sağlıklı güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.


“Burada olmaktan çok mutluyum”


İtalya’nın Frosinone takımından transfer edilen orta saha oyuncusu Moussa Kone B.B. Erzurumspor’a transfer olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek “ Burada olmaktan çok mutluyum. Transfer sürecimde bana çok olumlu yaklaşımlar oldu. Kendimi taraftara kanıtlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.


“Gollerimi atacağıma söz veriyorum”


Dominik Kongo Cumhuriyetli futbolcu Ridge Munsy ise “Burada çok olumlu bir hava var. Elimden geldiğini yapmak için buraya geldim. Taraftara gollerimi atacağıma söz veriyorum“ şeklinde konuştu.




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