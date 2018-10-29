BB Erzurumspor'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, teknik kadro, futbolcular, kulüp çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, Türk bayrağı açarak kutladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, teknik kadro, futbolcular, kulüp çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Türk bayrağı açarak kutladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'nci yıl dönümü kapsamında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, antrenman sahasında Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, teknik kadro, futbolcular, kulüp çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Türk bayrağı açarak kutladı.