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01 Ocak 2017 12:43

B.B. Erzurumspor’dan terör saldırısına sert kınama

B.B. Erzurumspor’dan terör saldırısına sert kınama

01 Ocak 2017 12:43

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Av. Ali Demirhan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü adına, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübünde kalleşçe düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Başkan Demirhan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Çok sayıda vatandaşımızın ve bir polisimizin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni bir yıla girerken, milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı milletçe dik duruşumuzu sürdüreceğimize olan inancımızı koruyoruz.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü olarak Kalleşce ve haince yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile polis memurumuza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”



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