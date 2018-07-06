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06 Temmuz 2018 19:14

B.B Erzurumspor’dan transfer şov

Süper Lig’in yeni takımı B.

B.B Erzurumspor’dan transfer şov

06 Temmuz 2018 19:14

B Erzurumspor transferde şaha kalktı. Portekiz birinci lig takımlarından Vitorıa Setuba takımından Emrah Başsan, Osmanlıspor’dan Özer Hurmacı, Karabağ’dan İbrahim Sehic ve Fransız kanat oyuncusu Gilles Christ Sunu ile mukavele imzalandı.


Spor Toto Süper Lig’de transferi sürdüren B.B Erzurumspo,r Göztepe’den transfer ettiği savunma oyuncusu Leo Scwhechlen’den sonra bugün 4 futbolcuya daha imza attırdı.


Karabağ’dan transfer edilen 1,90’lık kaleci İbrahim Sehic, Erzurum’da mutlu olacağına inandığını belirterek, “Arkadaşlarımızla omuz omuza vererek çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Burada olmaktan ve gördüğümüz ilgiden çok mutluyum” dedi.


Osmanlıspor’dan transfer edilen Özer Hurmacı ise Erzurum taraftarına güzel futbol izlettirmek için var gücümle çalışacağını belirterek, “BB Erzurumspor son yıllarda Türkiye liglerinde gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren bir takım. Değerli olduğumu hissettim. Erzurumspor’la başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.


Emrah Başsan ise sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bana güvenen herkesi mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım. BB Erzurumspor’u ligde kalıcı bir konuma taşımak için çaba göstereceğiz. Sorumluluk almaktan hayatım boyunca hiç kaçmadım. Buraya ilk geldiğimde de 25 numaralı formayı giymek istediğimi ilettim” diye konuştu.


Fransız kanat oyuncusu Gilles Christ Sunu da, “Türkiye’den birkaç kulüpten daha teklif vardı. BB Erzurumspor’un teklifi daha sıcak geldi. Ligde başarılı olacak ve taraftarımızı mutlu edeceğiz” dedi.


Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç, “Oldukça verimli bereketli bir gün. Bugünün dördüncü oyuncumuzun da imzasını atmış olduk. Transfer de birkaç noktaya yapacağımız yeni transferlerle kadromuzu oluşturmuş olacağız” dedi.


Kulübe yeni katılan futbolcularla imza töreni yapıldıktan sonra BB Erzurumspor’un birinci etap hazırlıkları için Bolu kampına katılacakları açıklandı.




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