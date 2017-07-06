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06 Temmuz 2017 15:17

B.B. Erzurumspor’un lig maçlarını izlemek şimdi daha kolay

Büyükşehir Belediye (B.

B.B. Erzurumspor’un lig maçlarını izlemek şimdi daha kolay

06 Temmuz 2017 15:17

B.) Erzurumspor’un lig maçlarının yeşil sahada daha kolay izlenmesi için kentte Passolig kartı dönemi başladı. Mavi beyazlı camianın taraftarları bundan böyle bilet kuyruğuna girmeden gönül verdiği B.B. Erzurumspor’un maçlarını elektronik biletle izleyecek. Passolig kartı bulunan taraftarlar müsabakalara çok daha hızlı bir şekilde, sıra beklemeden stada girecek. Passolig kart sahibi olan sporseverlerin maç biletleri, kartlarına otomatik olarak yüklenecek. Passolig kartı www.passolig.com.tr adlı internet adresinden temin edinilebilir.


PASSOLİG KARTI NEDİR?


14 Nisan 2014 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan yeni yasal düzenleme ile kağıt biletler yerini Passolig kartına bıraktı. Kartlandırmanın başlamasıyla birlikte basılı bilet derdi sona erdi. Maçlar elektronik biletlere tanımlanarak müsabakalara çok daha hızlı bir şekilde sıra beklenilmeden giriliyor. Passolig kart sahibi olan sporseverlerin maç biletleri, kartlarına otomatik olarak yükleniyor. Kombine biletler de passolig kartlarına tanımlanıyor. Satın alınan maçın bilgisi, tüm detaylarıyla birlikte kart sahibinin e-posta adresine ve cep telefonuna gönderiliyor. Ayrıca kart sahipleri maç günleri stadyumlarda konumlandırılan el terminalleri aracılığıyla bilet bilgilerinin yazılı çıktısını da alabiliyor.




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