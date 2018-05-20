BB. Erzurumspor’un şampiyonluk serüveni

Erzurumspor, Süper Lig’den düştükten sonra çok büyük sıkıntılar yaşadı. 2001-2002 sezonunda Süper Lig’e çıkma şansını son haftalarda kaybeden Erzurumspor, girdiği ekonomik krizden kurtulamayarak ertesi sezon 2. Lig B Kategorisi’ne düştü. 2010 yılına kadar 2. Lig’de mücadele eden Erzurum ekibi, 2010 yılının Aralık ayında kendi evinde oynadığı Trabzon Karadenizspor maçına “Bizden bu kadar” pankartıyla çıkıp, liglerden çekildi.

Ekonomik sorunları nedeniyle Erzurumspor’un liglerden çekilmesinin ardından amatör liglerde mücadele eden Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un 3. Lig’e çıkarılması için çalışmalar başlatıldı ve 2012 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) şampiyon olarak 3. Lig’e çıktı. 2016 yılına kadar 3 Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayamayan Mavi Beyazlılar, kulübünün adının Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor olarak değiştirildiği 2015-2016 sezonunda 3. Lig’de şampiyon oldu.

2016-2017 sezonunda da Play Off’lara kalan ve finalde Gümüşhanespor’u tek golle mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, böylelikle üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve TFF 1. Lig’e yükseldi.

Mavi Beyazlıların şampiyonluk serüveni bununla da sınırlı kalmadı. Dadaşlar, 2017-2018 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla girdi ama ilk haftalarda alınan kötü sonuçlarla bu hedefin çok uzağında kaldı. Birçok kişinin “inşallah küme düşmez” dediği B.B. Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın göreve gelmesiyle birlikte inanılmaz bir çıkış yakalayarak, sezonun son haftasında adını Play Off’lara yazdırdı.

“Küme düşer” denilen ancak bir anda kendini Süper Lig’in eşiğinde bulan Mavi Beyazlılar, Play Off yarı finalinde Ümraniyespor’u 4-3 ve 2-1’lik skorlarla iki maçta da yenerek, finali çıktı.

Finalde Gazişehir Gaziantep’i penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden Dadaşlar, böylelikle 17 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönme başarısını elde etmiş oldu.