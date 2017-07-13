B.B.Erzurumspor birinci etap kamp hazırlığını tamamladı

Lig’in yeni ekibi B.B.Erzurumspor, Palandöken Yüksek İrtifa Spor Kompleksi’nde sürdürdüğü sezon hazırlığının birinci etap kamp çalışmasını tamamladı. Daha güçlü bir kadro kurmak için çalıştıklarını açıklayan Teknik Direktör Osman Özköylü, ""Taraftarımızı mutlu edecek, güçlü kadroyla lige hazırlanıyoruz" dedi.

Teknik Direktör Osman Özköylü, Yardımcı Antrenörler İlker Puren, Fatih Çardak, Uğur Okur, Ragıp Başda, Adem Çağlayan ve Kaleci Antrenörü Cengizhan Baskan’nın nezaretinde birinci etap kamp çalışmasını tamamlayan mavi-beyazlı futbolculara üç günlük izin verildi.

Birinci etap kamp çalışmasının başarılı geçtiğini açıklayan B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Öncelikle teknik ekibimle birlikte iyi bir kadro kurmak için mücadele ediyoruz. İkinci etapta ligde kullanacağımız kadromuzu hazırlamamız gerekiyor. Biz kimseyi beklenti içine sokmak istemiyoruz. Çünkü Lig çok farklı ve zorlu bir lig, Süper Lig’den daha zorlu bir lig. Transferlerimizi de hızlı bir şekilde sonuçlandırarak hazırlıklarımızı ikinci etap kamp sonunda başarılı bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu ligde kalıcı olmak bizim için en önemli hedef olacak. Zorlu maçlar oynayacağız. Ligde seri sonuçlar alabilmek için kadroyu oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki taraftarlarımızın beklentisi bizim için önemli, bizim taraftarımıza vereceğimiz iyi futbol, güzel futbol taraftarımızı mutlu edecek bir futbol vermek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

B.B. Erzurumspor, yaptığı son antrenman çalışmasının ardından 16 Temmuz akşamı ikinci etap kamp hazırlığı çalışmasına başlayacak.