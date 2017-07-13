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13 Temmuz 2017 08:30

B.B.Erzurumspor, iç transferde üç oyuncusu ile sözleşme imzaladı

PTT 1.

B.B.Erzurumspor, iç transferde üç oyuncusu ile sözleşme imzaladı

13 Temmuz 2017 08:30

Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iç transferde sözleşmesi biten Erhan Çelenk, Ersel Aslıyürek, kaleci Ahmet Altın ile yeni ikişer yıl sözleşme imzaladı.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Erzurumspor’un şampiyonluk yolundaki başarılı oyuncuları Erhan Çelenk, Eslem Aslıyürek, kaleci Ahmet Altın ile ikişer yıl daha mavi-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.


B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, "Şampiyonluk yolunda kulübümüze iki dönem ciddi katkılar sağlayan Erhan Çelenk, Ersel Aslıyürek, kalecimiz Ahmet Altın kardeşimizle ile sözleşme imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun, yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.


Erzurumspor Kulübünde mutlu olduklarını ifade eden Erhan Çelenk, Ersel Aslıyürek, kaleci Ahmet Altın, "İki sezon şampiyonluğu yaşadığımız Erzurumspor Kulübümüzün başarısı için yeni sezonda çalışmalarımızla hedefimiz başarı çıtasını daha yükseltmek olacak. Herkesin istediği gibi bir sezon geçirip Erzurumspor camiasına yakışan başarı şampiyonlukları yeniden yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.




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