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08 Temmuz 2017 17:32

B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Yılmaz’ın Babaanne Acısı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz’ın vefat eden Babaannesi Zahide Yılmaz, (85) Aşkale’nin Musadanışman Köyü’nde toprağa verildi.

B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Yılmaz’ın Babaanne Acısı

08 Temmuz 2017 17:32


Bir süre önce rahatsızlık geçiren ve önceki gün vefat eden Babaanne Zahide Yılmaz’ın öğlen namazında Aşkale Merkez Cami’nde kılınan cenaze törenine Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO Meclis Başkanı ve Eski Erzurumspor Kulübü Başkanı Saim Özakalın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yöneticileri, B.B.Erzurumspor Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu ile Yılmaz Ailesinin yakınları katıldı.


Zahide Yılmaz’ın cenazesi Musadanışman Köyü’nde toprağa verildi.




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