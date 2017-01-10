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10 Ocak 2017 09:20

BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan’dan Gazeteciler Günü kutlaması

BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan’dan Gazeteciler Günü kutlaması

10 Ocak 2017 09:20

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Av. Ali Demirhan, 10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle yayınladığı mesajda gazetecilik mesleğinin fedakârlık isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğuna dikkat çekti. Başkan Demirhan yayınladığı mesajda,
"Halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak için özveri ile çalışan basın mensuplarımız sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu güne kadar önemli gelişmeler sağlamıştır. Demokrasinin yerleşmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır.
Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan müşterek istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde hep birlikte yaşadık. Darbe girişiminin başarısız olmasında, sorumlu gazetecilik anlayışıyla yapılan yayın ve haberlerin rolü büyüktür. Onların bu görevleri yerine getirirken yaptıkları çalışmalara yardımcı olmak da hepimizin görevidir. Fedakârca çalışarak halkımızı aydınlatan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Tüm basınımıza ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teşekkür eder, basınımızın temel taşı olan fikir işçisi gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.’ dedi



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