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29 Haziran 2017 11:14

B.B.Erzurumspor’a iki yıldız transfer daha

B.

B.B.Erzurumspor’a iki yıldız transfer daha

29 Haziran 2017 11:14

Erzurumspor, Fildişi Uyruklu Stoper oyuncusu Stephane Acka ile Atiker Konyaspor kalecisi Kaya Tarakçı’yı renklerine bağladı.


PTT 1. Ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mavi-Beyazlılar Romanya’nın CSU Craiova Takımın Yıldız Stoper Oyuncusu Stephane Acka ile, Atiker Konyaspor’un başarılı file bekçisi Kaya Tarakçı’yı renklerine bağladı.


Erzurumspor Tesisleri’nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Romanya 1. Lig Takımında oynayan Fildişi Uyruklu Stoper Oyuncusu Stephane Acka ile Atiker Konyaspor’un başarılı kalecisi Kaya Taraçı’yı mavi-beyaz renklere bağlayarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, “Başta Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’in büyük özverili ve desteği, Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Erzurumspor’umuzun başarısı için iyi bir kadro kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Stoper oyuncumuz Stephane ve kalecimiz Kaya’nın transferi hayırlı, uğurlu olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


Öte yandan, Mavi-Beyazlıların yeni transferi Stephane Acka ise, yeni sezonda Erzurumspor’u başarısı için Erzurum’a geldiğini belirterek, “Erzurumspor iyi bir takım. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Erzurumspor ile anlaştığım için mutluyum” diye konuştu.


Atiker Konyaspor’un başarılı file bekçisi Kaya Tarakçı ise, “Öncelikle sözleşmem büyük Erzurumspor camiasına hayırlı olsun. Yeni sezonda, yeni hedefler olacak. İnşallah bu yeni hedeflerde Erzurumspor’a katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.




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