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25 Kasım 2017 10:06

B.B.Erzurumspor’da parola üç puan

TFF 1.

B.B.Erzurumspor’da parola üç puan

25 Kasım 2017 10:06

Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantepsor maçının hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadyumunda yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde yapılan hırslı antrenman taktik çalışması ile son buldu.


Gazişehir Gaziantepspor maçına çok iyi konsantre ile hazırlandıklarını açıklayan B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Rakibimizde etkili oyuncular var. B.B. Erzurumspor olarak Biz sahada yalnızca işimize odaklanacağız. Bizim işimiz sahada futbol oynamak. Ciddiyet ve disiplin içinde işimizi en iyi şekilde yapıp futbol kalitesi ile savaşarak üç puanla sahadan ayrılmak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum.” dedi.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi bugün hava yoluyla Gaziantep’e geçerek kampa girecek.




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