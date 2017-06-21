BEAH’ta 5 cm kesi ile kalp ameliyatı yapıldı

Erzurum’da 75 yaşındaki kalp hastası Orhan Avincan, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 5 santimetrelik kesiyle, göğüs kemiği kesilmeden ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Alınan bilgiye göre, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Orhan Avincan’ın kalp kapakçığının, işlevini yerine getirmediği ve değiştirilmesi gerektiği saptandı. Hastanın işlevini yitiren kalp kapakçığı, yeni uygulanan yöntemle sağ meme altından açılan 5-6 santimetrelik kesiden girilerek, göğüs kemiği kesilmeden kapalı ameliyatla değiştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar Uzm.Dr. Mustafa Öztürk ve Yrd.Doç.Dr. Selami Demirelli, bu ameliyatla hastanın kısa sürede normal hayatına dönmesinin sağladığını belirttiler.

Uzm.Dr. Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada, kalp kapakçığı değişimini, Erzurum’da kısa süredir göğüs kemiği kesilmeden gerçekleştirdikleri kapalı ameliyatla yaptıklarını belirtti. Göğüs kemiği kesilerek yapılan klasik yöntemle ameliyatın bir takım zorlukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi: “Bu ameliyat yöntemiyle hasta normal yaşantısına çok daha kısa sürede dönüyor. Hastaya klasik yöntemle ameliyat yapılsaydı 1,5 ay sırt üstü yatacak ve korse takması gerekecekti. Bu da yaranın iyileşme süresini uzatacak ve yara yerinde akıntı olacağı için enfeksiyon riski oluşacaktı. Klasik ameliyat ile 15 gün sonra taburcu etmek yerine bu ameliyatla hastanede kalma süresi 1-2 güne indi. Hastamızın kan değerlerini ayarladıktan hemen sonra taburcu etmeyi planlıyoruz.”

Yrd.Doç.Dr. Selami Demirelli’de, hastanın göğüs bölgesindeki kesinin, hastaya her açıdan büyük konfor sağladığını ifade ederek, hastanın sanki hiç ameliyat olmamış gibi hayatına dönebildiğini söyledi.