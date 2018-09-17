BEAH'ta Çocuk Palyatif Merkezi

Hizmete girişinin üstünden 1 yıl geçen Erzurum BEAH Çocuk Palyatif Merkezi kuruluş yıldönümü münasebeti, merkezde tedavileri süren ve öncesinde yatan diğer hasta çocukların ailelerine yönelik bir eğitici ve bilgilendirmeye yönelik program düzenledi.

Düzenlenen programda geçtiğimiz yıllarda bünyesine kattığı erişkin palyatif merkezi ile yüzlerce hastaya hizmet veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu merkezin üzerine bir kat daha ekleyerek Türkiye'de tek olan bir yıl önce kurduğu çocuk palyatif merkezinin birinci yılını doldurması münasebeti ile bir program yaparak merkezde yatan hasta yakınları ile birinci hizmet yılı pastası kesti.

Hizmete girdiği bir yıl içerisinde yaklaşık 50 palyatif çocuk hastasına hizmet veren ünite yaptığı programda Dr. Tuğba Güler ve Dr. Nuri Alaçakır'ın bilgilendirme ve tanıtım konulu açıklamalarıyla oldukça keyifli geçen bir sunumla çocuk palyatifi konusunda aydınlatıldılar.

Yapılan sunumda ilk olarak söz alan Dr.Tuba Güler çocuk palyatif nedir,ne durumda olan hastalar bu merkeze kabul edilir ve nasıl tedaviler uygulanır gibi konularda bilgiler aktardı.

Dr.Tuba Güler'den sonra söz alan çocuk yoğun bakım uzmanı Dr.Nuri Alaçakır da hem merkezin önemi hem'de yatan çocukların tedavi süreçlerindeki durumları hakkında oldukça keyifli ve dinletici bir sunum yaptı.

Yapılan sunumlarda özetle katılımcılara şu bilgiler aktarıldı:

Çocuk palyatif bakım nedir?

Yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini,başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel,psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tesbit edilerek ve etkili değerlendirme yapılarak önlenmesi ve giderilmesi yolları ile artıran bir yaklaşımdır.

Çocuk Palyatif Bakımında Amaç Nedir?

"Amaç çocuk hasta ve ailesine olabilecek en iyi yaşam kalitesini sağlamak,çocuğun vücudunun,aklının,ruhunun bütün aktif bakımı ve aileye destek vermektir.

Tedaviye Nasıl Başlanılır?Neler Yapılır?

Tedaviye Çocuğun yaşamını sınırlayan veya tehdit eden bir hastalığın tanısı konulduğu zaman başlamalıdır.

Yaşam uzatıcı veya tamamıyla küratif olmayı amaçlayan aktif tedavi uygulanarak ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesi sağlanır.

Böylelikle hasta çocuğun yaşam kalitesi artırılır.

Amaç Hastaların Yaşamına Yıllar Değil Yıllarına Yaşam Katmaktır.

Çocuk palyatifte temel amaç:çocuk ve aileye anlamlı bir yaşam sürdürmelerinde yardım ederek yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır.

Palyatif bakıma kimler ihtiyaç duyar?

Palyatif bakım gerektiren başlıca hastalar; ileri derecede organ yetersizliği olan hastalar, tedaviye yanıt vermeyen kanser hastaları, beslenmesi fiziksel ve nörolojik/psikolojik nedenlerle bozulmuş beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar, yatak yarası açılan yatağa bağımlı hastalardır.

Palyatif bakım hangi tedavi ve destekleri kapsar?

Ağrının ve diğer bulantı, ishal, kilo kaybı, uykusuzluk, depresyon gibi bulguların kontrol altına alınması ve hafifletilmesi,hastada oluşan istenmeyen yan etkilerin giderilmesi,beslenme desteğinin sağlanması,solunumun rahatlatılması ve hastanın ve ailesinin psiko-sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanmasının yanında hasta ve ailesinin eğitilmesi..

Düzenlenen program sonrası merkezde tedavi gören çocukların durumları ve tedavileri sürerken gösterdikleri reaksiyonlara yönelik Dr.Nuri Alaçakır tarafından bir slayt sunumu yapılarak hasta yakınları ile birlikte pasta kesildi.