BEAH'ta ‘Dünya Diyabet Günü' standı açıldı

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan stantla vatandaşların şeker ölçümü ile diyabet testi yapıldı.

Hastane endokrin ünitesi doktor ve hemşireleri standa gelen hasta ve hasta yakınlarına diyabetle ilgili broşürler dağıtıp yakalarına diyabette birliği ifade eden mavi halka logolu yaka kartları taktılar. Standa gelen vatandaşların şekerini ölçen yetkililer daha sonra hastane konferans salonunda yapılan diyabet konulu bilgilendirme programına katıldılar.

Programa hasta ve hasta yakınları, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hastane diyabet polikliniği hemşireleri Serpil Üçpınar ve Emriye Doğanın sunumları ile gerçekleşen konferansa Endokrinoloji Uzmanı Doç.Dr. Ayşe Çarlıoğlu, Diyetisyen Hülya Kara konuşmacı olarak katıldılar.

Yapılan etkinliklerle ile ilgili bilgiler veren Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Uzmanı Doç.Dr. Ayşe Çarlıoğlu, “Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak her yıl 14 Kasım'da Dünya Diyabetliler gününde kan şekeri taraması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çoğu şeker hastası olduğunu bilmeden hayatını idame ettiriyor biz burada hastanemiz içerisine açtığımız tarama ve bilinçlendirme standı onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz eğer yaptığımız tarama neticesinde kanda şeker miktarı fazla çıkan vatandaşlarımız oluyorsa onları buradan direkt endokrin polikliniğimize yönlendiriyoruz” dedi.

Doç.Dr.Ayşe Çarlıoğlu,, Türkiye'de çok fazla sayıda şeker hastası bulunduğunu ve bunun büyük bir kısmının şeker hastası olduğunu bilmediğini dile getirerek, “Amacımız erken tanıyı koymak ve tedaviyi en azından komplikasyonlar gelişmeden erkenden başlatmaktır. Halkı bu amaçla bilinçlendirmek eğer varsa tedbirini almak için buradayız. En azından beslenme ve yaşam tarzı değişikleri ile tedaviye erken başlanırsa, diyabetin zararları en aza indirilir” ifadelerini kullandı.

Konferansa gelen diyabet hastaları ve hasta yakınları ise, diyabet hastalığı hakkında kendilerine verilen eğitimi ve bilinçlendirmeyi çok beğendiklerini, böylesi önemli hastalıklar hakkında sürekli bu ve buna benzer programların olmasını istediler.

Hastaları hakkında koun ile ilgili olarak nasıl yapacakları konusunda iyi bilgi sahibi olduklarını belirten hasta yakınları, çok memnun kaldıklarını dile getirerek hastane yönetimine uygulamadan dolayı teşekkür ettiler.