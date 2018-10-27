Bebeğin turne yolcuğu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi turne için Erzurum'dan otobüsle Denizli'ye yola çıktı. Turne için yola çıkanlar arasında tiyatro oyununun yönetmeni Emrah Çılgı ve eşi yönetmen yardımcısı Gonca Çılgı'nın 11 aylık bebekleri Ravza Ilgın Çılgı'da yer aldı.

Yolda uyumamak için direnen bebeği uyutmak için tiyatro ekibi ilginç yöntem denedi. Battaniye içerisine konulan bebeği sallayıp yüksek sesle de şarkılar söyleyen tiyatrocular uzun uğraşlar sonucu uyutmayı başardılar.