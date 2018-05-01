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01 Mayıs 2018 14:10

Bebek gibi cilt için muz maskesi

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Bebek gibi cilt için muz maskesi

01 Mayıs 2018 14:10

Ata Nejat Ertek, bebek gibi bir cilt için muz maskesi önerisinde bulundu.


Çağımızda artık güzellik ve genç görünümün çok değerli olduğunu söyleyen Dr. Ertek, “Peki ama siz cilt sağlığı ve güzelliğiniz için doğru adımlar atıyor musunuz acaba ? Unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz! Su içmek her mevsim cilt sağlığı açısından önemlidir. Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur. Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz” dedi.


Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmanın herkesin yaptığı bir hareket olduğunu söyleyen Ata Nejat Ertek, “Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız. Muz cilt güzelliği için muhteşem bir besindir. Muzun içerisindeki bazı vitamin ve mineraller cildi güzelleştirir ve parlaklık verir. Özellikle muzun içeriğinde bulunan B vitamini yaşlanmaya karşı etkilidir ve yine muzdaki potasyum kuru cildi nemlendirir. Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır” diye konuştu.




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