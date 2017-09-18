Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, bebekler de biberon çürüklerine dikkat edilmesi konsun da uyarılar da bulundu.

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, “Biberon çürüğü süt dişlerinin sürmesiyle birlikte, özellikle üst kesici dişlerde ortaya çıkıp, daha sonra azılara kadar yayılabilen özel bir çürük tipidir. Oluşumu genellikle bebeklerin tatlı, şeker, bal, pekmez takviyesi yapılmış süt ile beslenmesi ve hatta bu tip beslenmenin gece boyunca yapılması ile direkt alakalıdır. Çoğu zaman hızla ilerleyip, gerekli önlem alıncaya kadar bütün ağız geneline yayılmış olabilirler. Yeni süren dişlerde mine yapısındaki zayıflık ve minenin kalifikasyonunu tam olarak tamamlamaması çürüğün hızlı ilerleyişinin başlıca nedenidir” dedi.

Bütün çürüklerde olduğu gibi bu çürüklerde de aşırı harabiyet nedeniyle, dişin sinirlerinin ölmesine rastlanabildiğini kaydeden Dr. Çakmakçıoğlu, “Bunun sonucunda da, küçük yaşta kaybedilen süt dişi dolayısıyla çene yüz gelişimini dahi etkileyebilecek problemlerde başlayabilir. Kısa sürede kök halinde kalan dişlerin yaratacağı enfeksiyonlar alttaki daimi diş germini etkileyip büyük problemlere neden olabilir. Bu neden yapılabilecek en iyi şey, bu tip risklerin her zaman olabileceğinin farkında olmak ve uygun bakım prosedürlerini gerçekleştirmektir” ifadelerini kaydetti.