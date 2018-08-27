Bebeklerde süt dişlerine dikkat

Zafer Kazak, bebeklerde süt dişine dikkat çekerek, “Süt dişlerinde meydana gelen hasar ileride daha büyük ağız, diş ve çene problemleriyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.

İleri derecede enfeksiyonlu bir süt dişinin kaybıyla yandaki dişlerin o boşluğa yer değiştirmeleri daimi diş için gerekli olan yerin daralmasına ve çocuğun ileride daha uzun süreli ve maliyetli ortodontik tedaviye ihtiyaç duymasına neden olduğunu kaydeden Zafer Kazak, “Günümüzde yetişkin bir birey kadar çocuklar da estetiğe, dış görünüme önem vermektedirler.

Ön dişleri olmayan ya da çürük olan bir çocuğun okul ortamında veya sosyal yaşamında karşılaştığı sıkıntılar aslında biz yetişkinlerden çok da farklı değildir. Hatta duygularını yetişkinlere göre çok daha yoğun yaşayan çocukların bu dönemde kişisel öz güvenlerinin de oluşmaya başlaması bu durumu daha da önemli kılmaktadır.

Süt dişleri hakkında çevremizde genel düşüncenin bu şekilde olduğu maalesef bir gerçektir, aslında durum sanıldığı kadar masum değildir. Süt dişlerinde meydana gelen hasar ileride bizi daha büyük ağız, diş ve çene problemleriyle karşı karşıya bırakıyor. Oluşan çürük çocuğumuzun ağzındaki mikroorganizma sayısının fazla olması anlamına gelir ki bu da sağlıklı olan diğer dişlerini de tehdit altına alır” diye konuştu.

Diş kaybı gerçekleşen bir çocuğun yaşıtlarına göre hem beslenmesinin hem de konuşmasının bu durumdan olumsuz yönde etkilenmekte olduğunu ifade eden Kazak, şöyle konuştu:

“Halbuki teknolojinin ve diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin bu kadar ileri düzeyde olduğu bir dönemde süt dişlerini koruyarak tüm bunlarına önüne geçebilmekteyiz. Kaşınan diş etine yıkanmış temiz ellerle parmak masajı uygulanabilir bu uygulamayı yaparken nemli gazlı bez kullanabilirsiniz aşırı basınç yapmamaya dikkat edin diş etine zarar verebilirsiniz.

Meyve filesi içine havuç koyarak nem havuç suyunu içmesi hemde kaşıntı hissinin giderilmesi sağlanabilir. İçinde sıvı olan ve soğutulan diş eti kaşıyıcıları bu dönemde iyi bir çözüm olacaktır. Huzursuzluk ve uykusuzluk aşırı olursa rahatlatmak için doktorunuza danışarak parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanabiliriz.

Bazı çocuklarda gribal tabloya çevirip ateşte görülebilir. Bu gibi durumlarda hemen hekiminizi aramanızda fayda vardır.”