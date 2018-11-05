Bedelli Askerlere “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri

Erzurum 9. Kolordu Komutanlığında bedelli askerlik yapan er ve erbaşlara yönelik ‘'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri düzenlendi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş ve Palandöken Sosyal Hizmet merkezinde görevli Sosyal Çalışmacı Ömer Çokgören, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Bekir Gezer, tarafından düzenlenen seminerde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele', ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele', ‘Kadın-Erkek Eşitliği', ‘Ulusal Mevzuat ve Başvuru Mekanizmaları' konuları ele alındı.

Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, amaçlarının mutlu, huzurlu ve müreffeh bireyler oluşturarak, toplumsal refaha katkı sağlamak olduğunu belirterek, bu çerçevede düzenlenen eğitimlerle ailenin korunmasının amaçlandığını söyledi.

İlbaş şöyle devam etti: ‘' Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir. Bedelli askerlere yönelik seminerlerimiz belirli periyotlarla devam edecek.''