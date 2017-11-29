Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 15:22

Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlit Kandili’ni kutladı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlit Kandili’ni kutlayarak İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olmasını diledi.

Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlit Kandili’ni kutladı

29 Kasım 2017 15:22


Belediye Başkanı Bulutlar, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (S.A.V) doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandilinin İslam Aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın ise hidayet ve barışına vesile olmasını diledi. Bulutlar mesajında, "Milletimiz ve bütün İslam alemi her yıl yeni bir heyecanla, Allah’ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği ve peygamberler zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed (S.A.V)’in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlakını özümsemek ve toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle asırlardır onun dünyaya gelişi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Bütün gayesi insanlığı kurtarmak, insanlığa, adalet, eşitlik, huzur, barış ve hoşgörü oluşturmak olan kainatın efendisi (S.A.V)’in doğum yıl dönümünün bütün insanlığın tekrar dirilişine vesile olması dileğimle bütün inananların Mevlid Kandillerini tebrik ediyorum" ifadeleri kullanıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
3
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç