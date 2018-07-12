Beyaz Masa’da 7/24 hizmet

Sürekli artan nüfusu ve kentleşme oranıyla vatandaşın ihtiyaçlarına çözüm üreten Aziziye Belediyesi hemen her konuda ortaya çıkardığı çözümlerle vatandaşlardan da tam not alıyor. 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet veren Beyaz Masa ekibi, vatandaşlardan gelen aramaları cevaplandırıp, talepleri ilgili birimlere iletiyor. 4 kişinin hizmet verdiği Beyaz Masa biriminde, çalışanların güler yüzlü oluşu ve vatandaşlarla birebir ilgilenmeleri dikkat çekiyor.

Başkan Orhan nüfusu 60 bine yaklaşan Aziziye ilçesinde vatandaşların artan hizmet kalitesiyle birlikte beklentilerinin de aynı oranda yükseldiğini ifade etti.

Kent merkezindeki kadar mahalle statüsündeki köylerde de önemli hizmetler ürettiklerine vurgu yapan Başkan Orhan, ”Köylerimizde; kilit taşı yollar, düğün salonları, köy konakları ve taziye evleri hizmetlerini gerçekleştirip, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Hemşerilerimizle sürekli istişare içerisindeyiz. Bu anlamda bize iletilen taleplerin tamamına cevap verip, lokal problemlerin tamamını ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORHAN: VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİLERİ KALİTEMİZİ ORTAYA KOYUYOR

Aziziye Belediyesi olarak her geçen gün hizmet zincirine yeni bir halka eklemek gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Orhan, Beyaz Masa’ya gelen talepler ve şikâyetlere çok kısa zamanda çözüm ürettiklerini söyledi. Aziziye sınırları içinde yaşayan vatandaşların taleplerini iletirken son derece medeni bir hal aldıklarını ve bu kalitenin hizmete yansıdığını anlatan Başkan Orhan, “Vatandaşımızın çözüm ürettiği bir noktadayız. Talepler sürekli nitelikleri artarak devam ediyor. Bundan yirmi yıl önceki; yol, su ve elektrik talepleri şimdilerde park ve yeşil alanlar olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.

BAŞKAN ORHAN BEYAZ MASAYI DİNLİYOR

Beyaz Masa ile birlikte Whatsapp hattı ile de vatandaşın taleplerini alan Aziziye Belediyesi, 7 gün 24 saat, 444 9 125 ve 0535 019 0191 No’lu iletişim hatlarından aralıksız hizmet veriyor. Beyaz Masa’da zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelerek onları dinleyen Başkan Orhan, geç saatlerde de vatandaşın telefonuna çıkıp sürpriz yapabiliyor. Böylelikle beklentilerini anlatmak için Başkan Orhan’ı karşılarında bir anda bulan vatandaşların memnuniyetlerini de görmek mümkün. Başkan Orhan, halka hizmet etmenin yalnızca onların beklentileriyle sınırlanmamasının gerekliliğine dikkat çekerek vatandaşla bir araya gelip sorunları beklentileri olmasa da onlara dokunmanın önemine değindi.