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27 Temmuz 2018 18:07

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’dan Başkan Sekmen’e övgü

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’dan Başkan Sekmen’e övgü

27 Temmuz 2018 18:07


Beyoğlu Erzurum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Birlik Şölenleri kapsamında kente gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şehirdeki tarihi mekânları gezdi. Beraberindekilerle Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Başkan Demircan, Başkan Sekmen ile görüştü. Demircan, burada yaptığı değerlendirmede, “Erzurum’a daha önce yine gelmiştim. Doğu’nun kadim şehrine her bir gelişimizde şehrin daha da geliştiğini gözlemliyoruz. Mehmet Sekmen Başkanımız Dadaşlar diyarının adeta çehresini, görünümünü değiştirdi. Bu değişimi gözlemlemek medeniyet şehrinin değiştiğine tanık olmamak elde değil. Gerek İstanbul’da gerekse de Parlamento’da elde ettiği tecrübe ve birikimini doğduğu topraklara yansıtan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’i yürekten kutluyorum” dedi.


Başkan Mehmet Sekmen de, kentte hayata geçen yatırım ve projeleri İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a anlattı.




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