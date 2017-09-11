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11 Eylül 2017 11:43

Bilek güreşinde dünyayı fethetti

Aktif faal spor yaşantısını İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da sürdüren Erzurumlu Gökhan Seven, bilek güreşinde dünya ikincisi oldu.

Bilek güreşinde dünyayı fethetti

11 Eylül 2017 11:43


Milli sporcu, şampiyona dönüşü memleketi Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.


Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Gökhan Seven, sol kolda dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli bilek güreşçisi Seven, memleketi Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Ahmet Gökhan Karadağ tarafından çiçeklerle karşılanan milli sporcu başarısını öyküsünü anlattı.


Daha önce 5 dünya, 6 Avrupa ve iki de Asya şampiyonluğu bulunan Milli sporcu, kolundaki ağrı ve sakatlığa rağmen, iyi bir mücadele sergilediğini söyledi.


Seven, “Sol kolda dünya ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdığım için gururluyum. Daha önce 5 dünya, 6 Avrupa iki de Asya şampiyonluğumun yanı sıra, çok sayıda da ikincilik ve üçüncülük madalyası kazandım. Bundan sonrada ülkem adına başarılı olmaya devam edeceğim” dedi.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen ise, Erzurumlu milli sporcu Gökhan Seven’in gittiği her şampiyonadan mutlaka madalya kazanarak, Türkiye’ye döndüğünün altını çizerek, “Gökhan Seven, örnek sporcularımızdan biri, fedakarca çalışarak, bu noktalara geldi. İl Temsilcimiz Ahmet Gökhan Karadağ da, buraya kadar gelerek, Gökhan’a destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.




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