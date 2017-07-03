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03 Temmuz 2017 10:23

Bilgisayar destekli diş tasarımı ile mutlu gülüşler

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.

Bilgisayar destekli diş tasarımı ile mutlu gülüşler

03 Temmuz 2017 10:23

Doç.Dr Çağdaş Kışlaoğlu, bilgisayar destekli diş tasarımı ile bembeyaz gülüşlere sahip olunabileceğini belirtti.


Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Gülüş tasarımı, son dönemlerde çok popüler hale geldi. Biliyorsunuz insanlar artık her şeyi acele her şeyi çabuk güzeli hemen istiyor insanlar. O yüzden bilgisayar desteği diş hekimliğine çok büyük fayda ve yardım sağlıyor” dedi.


Öncelikle kişiye yapılacak gülüş tasarımının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, “Bu gülüş tasarımında ya lamineler ile olabiliyor. Lamine diş dediğimiz dişin ön yüzüne yapışan ince porselen yaprakçıklar veya kişinin daha önce yaptırmış olduğu kaplamalar vardır içinde metal desteği vardır. Bu metal destekli kaplamaları, metal desteksiz kaplamalar ile değiştirmek isteyebilir” diye konuştu.


“Bir günde özlediğiniz gülüşe kavuşmak mümkün”


Diş Hekiminin öncelikle vakayı tanımladığını ve ağız içinde hazırlıkları yaptığını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, “Ya lamine hazırlığı ya eski kaplamaların çıkartılması gibi. Daha sonra bu hazırlıklar yapıldıktan sonra ağız özel 3 boyutlu tarayıcı ile taranıyor. Ağzın 3 boyutlu görüntüsü bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayarda hekim hastanın gülüş tasarımını yapıyor. Estetik gülüş tasarımını yaptıktan sonra özel makine yardımı ile var olan hazır porselen bloklardan makine kazıyarak dişi üretiyor. Aşağı yukarı bir tane dişin üretilmesi 30 dk zaman alıyor ve hazırlanan bu dişler hasta ağzında deneniyor. Hekim ile hasta gülüş tasarımını beğendikten sonra dişler hastanın dişlerine yapıştırılıyor. Bu sistem ile kişi bir günde özlediği gülüşe kavuşmuş oluyor. Sabah Hekimin kliniğine girip akşam güzel bir gülüş ile klinikten çıkabiliyor” şeklinde konuştu.




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