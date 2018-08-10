Bilgisayar kullanımı gözleri olumsuz etkiliyor

Dr. Şeyda Atabay, bilgisayar kullanımının gözleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Op.Dr. Şeyda Atabay, “Aileler çocuklarının çok fazla TV izlediklerinden ve yakın izlediklerinden şikayetçi olarak göz bozukluğunun sebebi olarak TVleri saymaktadırlar. Öncelikle burada dikkat edilecek nokta; yakın tv izlemekten göz bozulması değil, gözü bozuk olan çocuğun televizyonu yakından izlemek istemesidir. Çocuk iyi göremediği için televizyona yaklaşır. Tabi ki bu durum sadece çocuklar için değil yetişkinler için de önemlidir. Televizyonu yakından izlemek gözümüzü bozmaz. Ancak son yıllarda televizyon ekranlarının büyüklüklerinin artması ve göz -televizyon mesafelerinin oda büyüklüklerine göre dengelenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu mesafe büyük ekran kullanan bir kişide yakın kalırsa göz yorgunluklarına ve baş ağrılarına neden olmaktadır” dedi.

Bilgisayar kullanımlarının ise gözlere çok büyük rahatsızlıklar getirmekte olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, “Uzun süreli bilgisayar kullanımı ile göz bozukluklarında ilerlemeler görmekteyiz. Özellikle miyopi hastalığı olanlarda yoğun bilgisayar kullanımı ile miyoplarında ilerlemeler sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar ekranı küçüldükçe rahatsızlık seviyesi artmaktadır. Tabletlerde sorun biraz daha fazla iken telefon ekranları en çok rahatsızlığa sebep olan teknolojik ürün olarak sayılabilir. Yoğun bilgisayar kullanımları göz kırpma refleksini de azaltarak göz de kurumalara neden olmaktadır. Bu durum gözde kızarıklık, batma, gözlerde ağrı gibi durumlarla kendini belli etmektedir. Tüm bu rahatsızlıklardan korunabilmek için öncelikle mümkün olduğunca bilgisayar kullanımını azaltmak gereklidir. Gözün kendini dinlendirmesi gereken saatlerde gece geç saatlere kadar bilgisayar ve televizyonlardan uzak durulmalıdır. Uzun bilgisayar başı çalışmalarında 20 dakikada 3 dakika kadar uzağa bakarak gözler dinlendirilmelidir. Çok yoğun çalışma gereken durumlarda suni gözyaşı damlalarından yararlanılabilir. Bilgisayar ışıklarına karşı koruyucu gözlüklerden faydalanılabilinir. Düşük numaralı olsa da varsa astigmat gözlüklerini kullanmaları rahatlık sağlayacaktır. Özellikle çocuklarda bilgisayar kullanımlarını kısıtlamaları ileride daha sorunlu olabilecek göz hastalıklarından biraz olsun korunmalarını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.