Bilim Fuarı’nda öğrencilerden bombalı açılış

Törende sıvı azot kullanarak plastik kova içerisine doldurdukları plastik toplar patlama ile birlikte etrafa saçıldı. Öğrenciler saçılan topları toplamak için bir birleriyle yarıştılar.

Bilim Fuarı sergisinin açılış kurdelesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, İlçe Müftüsü A.Nuri Bayraktutan ve okul müdürleri birlikte kestiler.

Proje sorumlusu Oltu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Halil Baysal serginin bu yıl ikincisini düzenledikleri belirterek, !Fuarda öğrencilerin birlikte hazırladığı 29 proje sergiye katılanlara sunuldu. Bilimsel bir açılış olduğu için konuklara sürpriz yaparak sıvı azot kullanarak bombalı bir açılış düzenledik” dedi.

Oltu Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Salih Bayrak ise, “Bilim fuarıyla birlikte resim sergisi düzenledik. Öğrencilerimizin hafta sonları kurslarda yapmış oldukları resimleri burada sergiliyoruz” dedi.

Okul Müdürü Mevlüt Tolu da “Öğrencilerimizin ufuklarını daha da geliştirerek bilim yolunda emin adımlarla ilerlemeleri amacıyla Okulumuzda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının bu yıl ikincisini düzenledik. Önümüzdeki senelerde imkanlarımız dahilinde çok daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bilim Fuarımızda emeği geçen bütün Öğretmen ve öğrencilerime ayrıca çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Bilim fuarına ilçe protokolünden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.