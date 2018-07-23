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23 Temmuz 2018 10:57

Bilinçsiz yapılan sporlara dikkat

Eğitmen Ümit Öksüz, bilinçsiz yapılan sporların zararlı olduğunu söyledi.

Bilinçsiz yapılan sporlara dikkat

23 Temmuz 2018 10:57


Ümit Öksüz, “10 yıla yakın personal trainer desteği veren bir fitness eğitmeni olarak şunları söylemeliyim ki sporu sadece kas gelişimi veya yağ yağ yakımı olarak bakmak yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Bu sebeple birçok sedanter(spor yapmayan) insan yaz ayının yaklaşması ile Spor salonlarına kayıt olur fakat özellikle kısa süre içerisinde bilinçsizce yapılan çalışmalar kişiyi istenilen seviyeye getiremez ve bu sebeple kişilerin moralini bozarak kişiyi spordan soğutur kişiyi spordan soğuttuğu gibi kısa sürede sonuç almak isteyenler ve kendi sporumu kendim yaparım bilincinde olan kişiler yaptıkları yanlış spor sonucunda kas ağrısı, bel fıtığı, kas yırtılması ve çok daha ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Bu belli başlı problemlerden yaşamak istemiyorsak muhakkak spor salonunda spor hocasının vereceği spor programına sadık kalmak gerekiyor” dedi.


Sporun aslında hayatın bir parçası haline getirmenin gerektiğini ifade eden Öksüz, “Nasıl her gün uyuyor yemek yiyor Veya buna benzer ihtiyaçlarımızı karşılıyor isek sporu da hayatımızın belli noktalarına sokmamız gerekiyor. Elbette her gün spor yapmak zorunda değiliz planlı bilinçli yapılan çalışmalar çok daha etkili olabileceği gibi spora adapte olmuş kişiler daha sağlıklı beslenmeyi öğrenmiş ve dinlenmesine daha önem veren kişiler haline geleceklerdir. Bunlarla birlikte zaten kas gelişimi veya yağ yakımı daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşecektir ve artık kişiler eskisinden daha güçlü daha enerjik daha mutlu daha fit ve en önemlisi çok daha sağlıklı olacaklardır” şeklinde konuştu.




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