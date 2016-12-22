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22 Aralık 2016 15:38

Bilkentli çocuklar Hayır Çarşısı’nı gezdi

Bilkentli çocuklar Hayır Çarşısı’nı gezdi

22 Aralık 2016 15:38

Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları’nın (BELS) minik öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Hayır Çarşısı’nı ziyaret etti.
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yücel Kara ve Sosyal İşler Şube Müdürü Osman Akgül, BELS Yetkilisi Emre Aksakallı ve diğer öğretmenler nezaretinde Hayır Çarşısı’na gelen çocuklara yardım severliğin önemi anlattı. BELS Yetkilileri, eğitim kurumunun gözetiminde ilk ve ortaokulda öğrenim gören öğrenciler ve velileri tarafından başlatılan yardım kampanyasının 2017’de yapılacağını ve BELS’in maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara yine yardım elini uzatacağını ifade etti.
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yücel Kara da, BELS yetkililerine teşekkür ederek, “Bilkentli çocuklarımızın daha önce başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar Erzurum’daki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılmıştı. Tekrar kampanya başlatan iyilik ve hayırsever bu güzel çocukları yetiştiren ebeveynler ve onlara insanlara faydalı olmayı anlatan Bilkentli öğretmenlere teşekkür ediyoruz” dedi.



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