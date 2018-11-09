Binlerce Erzurumlu 141 yıl önceki gibi Tabyalara yürüdü

Nene Hatun'un destanlaştığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) 141. yıl dönümünde Erzurum'da binlerce vatandaş sabah namazında okunan salanın ardından Top Dağı'ndaki Aziziye Tabyalarına yürüdü.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum-Kars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birisine daha sahne oldu. Binlerce Erzurumlu, '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ‘Aziziye Tabyasının düştü' haberi üzerine kadınların ve erkeklerin taş, sopa ve baltalarla destan yazarak geri aldığı tabyalara yürüdü.

Erzurum Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Tabyalar Platformu'nun organizasyonuyla Erzurumlular, şehit ve gaziler yatağı Aziziye Tabyalarına akın etti. Sabah namazının ardından il merkezindeki bütün camilerde sala okundu. Salanın ardından Erzurumlular Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği toplu taşıma araçlarıyla şehrin değişik noktalarından Karskapı Asker Şehitliği önüne taşındı. Şehitliği ziyaret eden ve ellerinde bayrak bulunan binlerce vatandaş, daha sonra 2 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyasına kadar tekbir getirerek yürüdü.

4 kilometrelik yürüyüş sonunda tabyalara ulaşan vatandaşları gece nöbet tutan AKUT ekipleri karşıladı. Tabyalarda toplanan kalabalık, İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından yapılan duada etkinliğe katılanlar hep birlikte ‘Amin' dedi.

Etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kurum müdürleri ve binlerce Erzurumlu katıldı.

"15 Temmuz destanını da hatırladım"

Etkinlikte konuşan Vali Okay Memiş, 141 yıl önceki mücadeleye binlerce Erzurumluyla birlikte tanık olduklarını ifade ederek "Son derece tarihi, son derece milli ve manevi duygularımızı kabartan, gururlandıran bir programla sizlerle beraberiz. 1877 tarihinde Osmanlı İmparatorluğuna kast eden yabancı düşmanlara karşı Erzurumlu bir nefer, bir vatandaşımızın, bir cami müezzininin Türk askerine, Türk milletine dinine sahip çıkma anlamında son derece önemli bir çıkışıyla kahramanlığıyla başlayan mücadelenin tanıklığını bugünde hep birlikte yerine getirdik. Tarihte böyle bir vatandaşımız belki birinci derecede görevi olmasa bile böyle bir kahramanlığa vesile olabiliyor Allah ondan razı olsun. Tarihteki bu anlamlı günle beraber ifade etmeliyim ki milletimizin daha geçtiğimiz yıllarda yazdığı 15 Temmuz destanını da hatırladım" dedi.

Erzurum'un bir kale olduğunu vurgulayan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'da, "Nene Hatunların ruhu 93 harbinde Erzurumluların büyük cesaretle, büyük bir vatanseverlikle imanla ortaya koyduğu tavır bugün de dimdik ayakta. 1877 yılında burada Erzurumluların gösterdiği büyük kahramanlık Erzurum'a böyle bir unvan vermeyi haklı kılıyor. Erzurum burada bir kale olarak memlekete ne zaman ihtiyaç varsa canını feda edeceğini göstermiştir. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Selami Altınok ise "Bugün Erzurum 141 yıl önceki ruhu ve heyecanı tekrardan yaşıyor. Bu Erzurumluya yakışan bir heyecan. 141 yıl önceki şehitlerimize Erzurumlular yine aynı şekilde ruh ve heyecanla destek oluyor aynı heyecanı yaşıyor. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un 141 yıl önce büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Düşmana karşı bir cami müezzininin Türk askerine çağrısı üzerine Erzurum muhafaza altına alınmıştır. Eli silah tutan kadın erkek demeden genç yaşlı demeden herkesi Aziziye Tabyalarına davet ediyorum demesi üzerine Erzurum halkı büyük bir heyecanla evinden kaptığı kazmasıyla küreğiyle düşmanın üzerine yürüyerek büyük bir savaş kazanır. Seneyi devriyesinde biz de o anları yad etmek için burada bulunuyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti Milletvekili Naci İspirli Aziziye zaferinin tüm Türkiye'nin zaferi olduğunu belirterek "Aziziye zaferi Erzurum'un bayraktarlığını yaptığı bir Türk destanıdır. Bunu tüm Türkiye'nin zaferi ilan edelim ve tüm Türkiye'ye mal edelim bütün Türk halkının temsilcilerinin burada olmasını çok isterim. Bundan sonra inşallah çok daha kalabalık çok daha coşkulu oluruz. Allah bir daha böyle günleri göstermesin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.