Bioenerji ve alternatif tıpla hastalara şifa dağıtıyor

Bioenerji ve Alternatif Tıp Uzmanı Ahmet Taner Özkan, geliştirdiği kendine özgü yöntemle Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde boyun ve bel fıtığı, eklem ağrıları, fizik tedavi ve felçli hastaları tedavi ediyor.

Bioenerji konusunda özel bir yeteneğe sahip olan Özkan, Erzurum'da birçok hastayı kendine özgü geliştirdiği yöntemle eski sağlığına kavuşturdu. Bioenerji ve Alternatif Tıp Uzmanı Ahmet Taner Özkan, “Bioenerji ve alternatif tıp üzerine 30 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Bu alanda geliştirdiğimiz yöntem sayesinde çeşitli rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızı alternatif tıpla buluşturuyoruz. Bilindiği gibi bioenerji bir yaşam enerjisidir. Bu enerjiyi kullanarak vatandaşlarımıza tedavi imkânı sunuyoruz. Bioenerji, bütün insanlarda mevcut olan doğal bir enerjidir. İnsanların vücutlarının içerisinde sürekli olarak bir titreşim ve düşük voltajı olan elektromanyetik akım vardır. Özellikle insanların kendi bireysel enerji sistemi ile enerji alanları mevcut olmaktadır. Bioenerji kısacası insanların ruhsal, fiziksel ve zihinsel olan bu üç alanın bileşkesi olarak meydana gelmektedir” dedi.

İskelet sistemi ve eklem konusunda iyi bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Özkan, “Eklem ağrıları, felç, fizik tedavi, boyun ve bel fıtığı konusunda geliştirdiğimiz tedavi yönetimiyle bu tür rahatsızlıkları olan hastalarımıza farklı seanslarla tedavi imkânları sunuyoruz” diye konuştu.