Bir aylık yavru tilkiyi Milli Parklar görevlisine teslim etti

Dün gece 21.30 sularında Karabekir Mahallesindeki Rus Kilisesine doğru yürürken bir şeyin bağırdığını gördüğünü belirten Oltulu duyarlı vatandaş Beycan Onat, “Sesin geldiği yöne doğru gittiğimde bir tilki yavrusu olduğunu gördüm. Muhtemelen annesini kaybetmiş ve aç kalmıştı. Korktuğu her halinden belliydi. Köpekler boğmasın, arabalar ezmesin diye alıp bir karton kutu içerisinde getirdim. Milli Parklar görevlisine teslim ettim” dedi.

Kendisine teslim edilen yavru tilkiyi Millî Parklar Oltu Şube Şefi Rüştü Toprak, bir kafes içerisinde Kars Hayvan Hastanesine gönderdi. Toprak, duyarlı davranışından dolayı Beycan Onat’a teşekkür etti.