Bir yılda 19 milyon ziyaretçi

Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG, ilk yılında tam 19 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Açıldığı günden bugüne uluslar arası festivallerden sponsorluklara, konserlerden kampanyalara kadar sayısız organizasyona imza atan alışveriş merkezi, çocuklara yönelik 5 bin 300 metrekarelik Tema Parkı, tiyatrosu, ileri teknoloji sineması, seçkin markaları ve 160 bin metrekare alana kurulu şık mimarisi ile beğeni topluyor. Yurt dışı ve yakın illerden de ilgi gören Erzurum MNG ilk doğum gününü, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen renkli konserler ve cazip kampanyalarına ilgi gösteren coşkulu bir kalabalıkla kutladı

Büyüklüğü ile Türkiye'deki alışveriş merkezleri sıralamasında ilk 5'te yer alan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 30 Eylül 2017'de kapılarını açtı. Dev bir yatırımla hayata geçen alışveriş merkezi, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tıpkı açıldığı gün olduğu gibi yine neşeli bir kalabalığı ağırladı. Hafta sonu boyunca 2 günde 16 ilden 350 bin ziyaretçi ağırlayan MNG, Okan Karacan ve Şebnem Schaefer'in dinamik sunumu ile konuklarını coşturdu. Alışveriş yapanların altın yağmuruna tutulduğu organizasyon, akşamları konserlerle renklendi.

MNG ziyaretçileri, 29 Eylül Cumartesi Akşamı Karadeniz müziğinin prensleri olarak anılan Koliva ve 30 Eylül Pazar Akşamı, rock tınıları ile vazgeçilmez gruplardan biri olan Manga'yı dinleme fırsatı buldular. Sevilen sunucu Okan Karacan'ın eşine sürpriz doğum günü partisi de yapılan sıcak kutlamalar sırasında konser alanı dolup taştı. Açık otoparkın sınırlarını aşıp çimenlerin üzerinden keyifle konserlere eşlik eden konuklar, dostluğu ve mutluluğu paylaşmanın tadını çıkarttılar.

Başarının sırrı, kazandıran işletme olmak!

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, Türkiye'nin 16 şehrinden bu organizasyon için gelen konuklara ve alışveriş merkezinin çalışkan ekibine teşekkür ettiklerini vurgularken, ilk günden bu yana şehre, perakendeciye ve tüketiciye “Kazandıran” bir alışveriş merkezi kurmayı hedeflediklerini söyledi. Seçkin markalar ve şık bir alışveriş merkezi sunarak, şehrin standartlarını yükselten; çocuklar ve gençler için vizyon açan Erzurum MNG'nin şehre hareket getirdiğini belirten Süer, “Sadece Erzurum'da değil Doğu Anadolu genelinde, ticaret ve sosyal hayata renk kattığımıza inanıyoruz” dedi.